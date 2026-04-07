La FIFA intraprende un procedimento disciplinare contro la Spagna per cori razzisti in amichevole contro l'Egitto

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La FIFA ha aperto un'indagine sui cori razzisti uditi durante la partita amichevole Spagna-Egitto della scorsa settimana, in cui una gran parte degli spettatori allo stadio RCDE di Cornellà, Barcellona, ha intonato "chi non salta è musulmano".

"La FIFA ha oggi avviato procedimenti disciplinari contro la Federazione Spagnola di Calcio per gli incidenti avvenuti nell'amichevole contro l'Egitto", hanno dichiarato in un comunicato. I cori sono stati segnalati dall'arbitro nel suo rapporto e, tramite altoparlanti e schermi nello stadio, gli organizzatori della partita hanno ricordato che la "legislazione per la prevenzione della violenza nello sport vieta e punisce la partecipazione attiva ad atti violenti, xenofobi, omofobi o razzisti."

Le potenziali sanzioni contro la RFEF vanno da una sanzione economica all'obbligo di mostrare messaggi antirazzisti nelle partite successive. Non si prevede che ciò porti alla chiusura dello stadio al pubblico per le partite successive, secondo AS.

Un giorno dopo gli incidenti, Lamine Yamal, che è musulmano, ha detto che i cori erano "irrispettosi e intollerabili" e che "usare una religione come scherno sul campo ti fa sembrare ignoranti e razzisti".