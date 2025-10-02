La Fifa rifiuta di sospendere Israele, "non possiamo risolvere i problemi geopolitici"

HQ

La FIFA non prenderà alcuna misura immediata per sanzionare Israele, come è emerso chiaramente dalle parole del presidente della FIFA Gianni Infantino giovedì, dopo una riunione del consiglio tenutasi a Zurigo. "La FIFA non può risolvere i problemi geopolitici, ma può e deve promuovere il calcio in tutto il mondo sfruttando i suoi valori unificanti, educativi, culturali e umanitari."

Il Consiglio non ha preso alcuna decisione sull'esclusione di Israele, dopo le crescenti pressioni di altri organismi calcistici internazionali, e persino di esperti delle Nazioni Unite, che hanno chiesto a FIFA e UEFA di sospendere Israele, vietando così la loro partecipazione a competizioni come la Coppa del Mondo della prossima estate.

"C'è un imperativo legale e morale di prendere tutte le misure possibili per porre fine al genocidio a Gaza ora", ha detto un gruppo di esperti delle Nazioni Unite in una lettera la scorsa settimana. Infantino, nelle sue osservazioni di apertura per l'incontro di giovedì, non ha fatto riferimento diretto alla guerra a Gaza, inviando semplicemente il suo pensiero ai "molti conflitti che esistono oggi in tutto il mondo".

In precedenza, mercoledì, il presidente della FIFA Victor Montagliani ha affermato che la decisione di sospendere Israele dovrebbe ricadere sulla UEFA, l'organo di governo europeo, quindi "devono affrontarlo".