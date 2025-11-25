La FIFA scagiona Cristiano Ronaldo, non sarà autorizzato a partecipare ai Mondiali 2026

HQ

Cristiano Ronaldo è stato scagionato dalla FIFA e non sarà squalificato per la Coppa del Mondo 2026 dopo il cartellino rosso ricevuto durante la partita contro l'Irlanda due settimane fa, durante la penultima partita di qualificazione ai Mondiali. Il Portogallo perse quella partita ma vinse quella successiva 9-1 contro l'Armenia. Ronaldo non ha giocato nella partita, poiché è stato sanzionato a causa del cartellino rosso causato da comportamenti violenti.

Normalmente, un'azione come quella del capitano portoghese (colpire con il gomito il difensore irlandese Dara O'Shea in area di rigore) dovrebbe comportare una squalifica di tre partite per condotta violenta. Questo avrebbe significato che Ronaldo avrebbe saltato le prime due partite della fase a gironi per la Coppa del Mondo.

Ma la FIFA lo ha scagionato purché non commetta un'altra infrazione di natura e gravità simili. "In conformità con l'articolo 27 del Codice Disciplinare FIFA, la serata delle due partite rimanenti è stata sospesa con un periodo di prova di un anno", ha detto una dichiarazione FIFA.

"Se Cristiano Ronaldo commette un'altra infrazione di natura e gravità simili durante il periodo di prova, la sospensione prevista nella decisione disciplinare sarà considerata automaticamente revocata e le restanti due partite dovranno essere scontate immediatamente alla prossima partita ufficiale della squadra rappresentativa portoghese."