La FIFA utilizzerà la tecnologia AI per aiutare squadre e arbitri nei Mondiali, come avatar 3D dei giocatori, per cogliere fuorigioco

La FIFA ha partecipato al CES 2026 a Las Vegas insieme a Lenovo, con entrambe le aziende che hanno introdotto una serie di tecnologie basate su IA per la Coppa del Mondo 2026, che aiuteranno principalmente squadre, allenatori e arbitri, e in futuro i tifosi.

Il primo annuncio è Football AI Pro, un assistente di conoscenza generativa AI che tutte le 48 squadre partecipanti alla competizione potranno utilizzare (e in futuro anche i tifosi, anche se non è chiaro come). Questo sistema analizzerà milioni di dati calcistici e li mostrerà in testo, video, grafici e visualizzazioni 3D, e squadre e allenatori potranno usarli prima e dopo, ma non durante le partite.

La FIFA osserva che ciò permetterà a tutte le squadre di accedere a un sistema di analisi sofisticato indipendentemente dalle risorse finanziarie e tecniche, "democratizzando l'accesso ai dati fornendo il set più completo di analisi calcistiche a tutte le squadre in competizione e presto anche ai tifosi".

Anche gli arbitri trarranno beneficio dalle innovazioni di Lenovo con miglioramenti nelle tecnologie semi-automatizzate del fuorigioco. Utilizzando l'IA, i computer creeranno avatar 3D dei giocatori scansionati per creare un modello 3D, che aiuta il sistema a tracciare i giocatori in modo affidabile durante movimenti veloci o ostacolati. Queste immagini 3D saranno mostrate anche nel video assistente arbitro (VAR) e presumibilmente nelle trasmissioni televisive, così che i tifosi possano avere una comprensione più chiara delle decisioni arbitrarie.

Infine, la Vista dell'Arbitro, una bodycam che gli arbitri indossano, già utilizzata come prova nella Coppa del Mondo per club dello scorso anno, sarà migliorata con software di stabilizzazione tramite IA, riducendo il motion blur, per offrire "una prospettiva in prima persona di qualità superiore per un pubblico globale, migliorando trasparenza, comprensione e coinvolgimento durante tutta la partita."