La finale del Masters di Shanghai tra i cugini Vacherot e Rinderknech dimostra che il tennis può anche essere imprevedibile

Lo Shanghai Masters 2025, indipendentemente da come si concluderà domenica, sarà ricordato come uno dei Masters 1.000 più sorprendenti di tutti i tempi, e la prova che il tennis maschile non è sempre una corsa a due o tre cavalli. Pochi avrebbero potuto prevedere che il 30enne giocatore francese Arthur Rinderknech, numero 54 del ranking mondiale, avrebbe superato i migliori giocatori come il numero 3 del mondo Alexander Zverev, Jiri Lehecka, Felix Auger-Aliassime e infine Daniil Medvedev per la finale del Chinese Masters 1.000, la finale più importante della sua carriera.

Ma quello che nessuno si aspettava era che il cugino di Rinderknech, il monegasco Valentin Vacherot che per poco non si è qualificato per il torneo, sarebbe stato il suo rivale in finale, eliminando Holger Rune ai quarti di finale e persino Novak Djokovic: era già la prima semifinale in assoluto per Vacherot, giocatore che ha iniziato la competizione al numero 204 del ranking mondiale e finirà, come minimo, come numero 58 del mondo come finalista a Shanghai.

Per arrivare fin qui, Vacherot ha sconfitto forse il miglior giocatore di tutti i tempi, Novak Djokovic, che ha sofferto di dolore e disagio per tutto il torneo, e ha chiesto diversi timeout medici, con dolore alle anche. Vacherot, leggendo la sala, non ha festeggiato quando ha vinto, nonostante l'enorme risultato, ma Djokovic si è congratulato sportivamente, dicendo che se lo meritava.

Vacherot è già diventato il giocatore con il ranking più basso ad aver mai raggiunto una finale Masters 1000 nell'Era Open (dal 1990), superando Andrey Pavel, numero 191 del mondo al Masters di Parigi 2003. Riuscirà anche lui a diventare il campione del Masters con il punteggio più basso? Questo record è attualmente detenuto da Borna Ćorić, classificata 152 a Cincinnati 2022.

Davanti a lui c'è suo cugino Rinderknech, che non ha mai vinto un titolo ATP e ha raggiunto solo un'altra finale, un Adelaide International 250 nel 2022. Chiunque vinca, il titolo resta in famiglia...