La fine del trattato nucleare tra Stati Uniti e Russia solleva allarme globale in un momento di tensioni di picco, avverte il capo dell'ONU

Le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme dopo la scadenza ufficiale del trattato New START, l'ultimo accordo di controllo degli armamenti nucleari tra Stati Uniti e Russia. Il segretario generale dell'ONU António Guterres ha descritto il momento come "grave", avvertendo che per la prima volta in più di 50 anni non esistono limiti vincolanti agli arsenali nucleari strategici dei due paesi che insieme detengono oltre l'80% delle testate nucleari mondiali.

Guterres ha sottolineato che il crollo del New START avviene nel momento peggiore possibile, con l'instabilità globale in aumento e il rischio nucleare al livello più alto degli ultimi decenni. Il trattato, firmato nel 2010, limitava le testate strategiche dispiegate a 1.550 per lato e svolse un ruolo chiave nella riduzione delle scorte dell'era della Guerra Fredda. La sua scadenza, ha avvertito, potrebbe accelerare una nuova corsa agli armamenti e minare il Trattato di Non Proliferazione Nucleare, che si basa su potenze nucleari che dimostrano sforzi in buona fede per il disarmo.

Sia Washington che Mosca hanno riconosciuto la fine del trattato, con la Russia che afferma di non considerarsi più vincolata dai propri limiti pur affermando che agirà "responsabilmente." Gli Stati Uniti hanno lasciato aperta la porta a un nuovo quadro, anche se i funzionari sostengono che qualsiasi futuro accordo dovrebbe includere la Cina, il cui arsenale nucleare si sta rapidamente espandendo. Ora, la scomparsa di New START lascia il mondo senza una pietra angolare di contenzione nucleare e con molte meno garanzie contro l'escalation...