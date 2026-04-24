La fine della strada per Nagoshi Studio: Gang of Dragon trailer e canale YouTube rimossi

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Negli ultimi anni, abbiamo visto come gli investimenti dei giganti cinesi nell'industria dei videogiochi abbiano iniettato finanziamenti negli studi occidentali e sostenuto team e progetti entusiasmanti. Tuttavia, dall'estate del 2024, abbiamo assistito anche a un ritiro graduale ma costante di questi investimenti, con l'attenzione che si è spostata sul supporto agli studi nazionali. Questo ha portato alla cancellazione e chiusura di decine di progetti, e sembra che uno dei più promettenti finirà finalmente oggi.

Non sorprende, dato che abbiamo appreso settimane fa che NetEase stava tagliando i legami con Nagoshi Studio. Ma sembra che lo sviluppatore, fondato dal creatore di Yakuza e impegnato sul titolo ambizioso Gang of Dragon, non sia riuscito a trovare un partner per portare avanti questo costoso progetto, che si stima richiedesse ulteriori 44 milioni di dollari per vedere la luce.

Oggi abbiamo appreso che Nagoshi Studio ha cancellato tutti i contenuti dal suo canale YouTube, insieme a tutti i trailer. Questo è quasi la conferma che il progetto è stato completamente abbandonato.

Per quanto riguarda il futuro di Nagoshi Studio, tutto è incerto al momento, ma senza un progetto su cui lavorare, è molto probabile che un gran numero di dipendenti perda il lavoro e che lo studio possa persino annunciare la sua chiusura nei prossimi giorni. Terremo d'occhio l'esito di questa triste storia.