Le misure di aiuto israeliane a Gaza sono ancora insufficienti, afferma il ministro degli Esteri francese Parigi chiede un accesso umanitario immediato e senza restrizioni.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Martedì, la Francia ha ritenuto inadeguati gli ultimi passi di Israele per facilitare gli aiuti umanitari a Gaza. Secondo il ministero degli Esteri francese, i soccorsi urgenti e su larga scala sono ancora bloccati.

La pressione continua a crescere mentre la Francia, insieme ad altri paesi, avverte di potenziali sanzioni concrete se Israele persistesse con le sue restrizioni offensive e di aiuto. Per ora, resta da vedere come Israele risponderà alle crescenti richieste internazionali. Il 13 maggio 2025 i palestinesi ricevono pasti caldi (takiya) dalla Charity Kitchen di Rafah nell'area di Al-Mawasi, a ovest di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza // Shutterstock