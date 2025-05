Regno Unito, Francia e Canada avvertono Israele delle sanzioni per l'offensiva di Gaza Gli alleati occidentali segnalano una posizione più dura in mezzo alle crescenti preoccupazioni umanitarie.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Lunedì, i leader di Regno Unito, Francia e Canada hanno avvertito congiuntamente Israele di potenziali sanzioni concrete se continua la sua offensiva militare a Gaza e mantiene il blocco sugli aiuti umanitari.

Il messaggio, rivolto direttamente a Netanyahu, segna un'escalation della pressione occidentale mentre il conflitto si intensifica e crescono gli avvertimenti sulla carestia. Mentre Israele difende la sua strategia come necessaria per l'autodifesa e il recupero degli ostaggi, il sostegno internazionale continua a crescere. Il 13 maggio 2025 i palestinesi ricevono pasti caldi (takiya) dalla Charity Kitchen di Rafah nell'area di Al-Mawasi, a ovest di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza // Shutterstock