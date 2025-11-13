Come si sono svolti gli eventi allo Stade de France il 13 novembre 2015: elogi per il cameratismo tra giocatori francesi e tedeschi

HQ

Oggi ricorre il decimo anniversario degli attacchi terroristici del 13 novembre 2015 a Parigi, una serie di attacchi coordinati iniziati vicino allo Stade de France, dove tre attentatori non sono riusciti a entrare nello stadio e hanno fatto esplodere giubbotti esplosivi nelle vicinanze. In quel momento si stava svolgendo un'amichevole tra Francia e Germania, e la partita continuava normalmente, mentre il terrore si svolgeva nel resto della città.

Philippe Tournon, capo stampa della nazionale francese tra il 1983 e il 2006 e tra il 2010 e il 2018, ha parlato con RMC Sport di come si è svolta quella notte, dell'efficacia delle procedure di sicurezza, della mancanza di panico tra gli spettatori (che hanno appreso degli eventi durante la partita, leggendo i loro telefoni, mentre i giocatori e la maggior parte dello staff erano all'oscuro) e del cameratismo tra i giocatori francesi e tedeschi.

"Dal momento che molti dei giocatori si conoscevano bene, avevano giocato insieme negli stessi club e si erano incontrati diverse volte durante le partite Francia-Germania, si è sviluppato un vero senso di cameratismo e alcuni sono rimasti a lungo. Iniziavano a chiacchierare in piedi, poi si sedevano lungo il muro, sul pavimento. Portavamo loro panini, una birra piccola, una bibita e chiacchieravano", ha detto Tournon.

Giocatori francesi e tedeschi si sono aiutati a vicenda durante la difficile notte

Poiché lo stadio era stato transennato dalla polizia, a nessuno era permesso di uscire. I giocatori di entrambe le squadre hanno appreso degli eventi in TV nei tunnel e nelle lounge. I tedeschi volevano partire in aereo immediatamente, ma non riuscivano a prenotare un aereo così in fretta, così fu Didier Deschamps (allenatore della Francia, allora e oggi) a prendere la decisione che nessuno della squadra avrebbe lasciato lo stadio fino a quando non si fosse assicurato che i tedeschi arrivassero sani e salvi all'aeroporto di Le Bourget.

"Tutti sono rimasti profondamente colpiti, sono rimasti per quelli che sono sembrati minuti interminabili, con gli occhi incollati agli schermi televisivi che ci hanno bombardato di immagini catastrofiche", ha detto Tournon. La sorella di Antoine Griezmann è fuggita sana e salva dal concerto del Bataclan, ma il cugino di Lassana Diarra è morto negli attacchi. Nonostante ciò, tutti hanno giocato un'altra partita amichevole in Inghilterra tre giorni dopo.

"Le procedure di sicurezza sono state efficaci e questo merita un elogio"

Nessuno in campo sapeva cosa stava succedendo fino al fischio finale. Deschamps è stato brevemente informato dei "disordini" durante l'intervallo, hanno potuto vedere il presidente François Hollande andarsene presto e gli spettatori guardare i loro telefoni, quindi hanno sospettato che fosse successo qualcosa. "Ho lasciato il mio posto per raggiungere Frédéric Calange, il reporter in loco di TF1, responsabile delle interviste post-partita. E lì, Frédéric era sconvolto. Mi ha detto: "Entreremo in una copertura speciale non appena fischierà il fischio finale, firmeremo. Ci sono decine di morti a Parigi."

"Questa è l'occasione per dire che l'evento innegabilmente drammatico è stato gestito perfettamente, senza panico. Il presidente della Repubblica se n'è andato, la gente era a conoscenza della situazione tramite i loro telefoni cellulari e non c'è stato grande panico. All'uscita dallo stadio, era impossibile uscire dallo Stade de France poiché l'area era transennata; Tutti sono scesi in campo. Le procedure di sicurezza sono state efficaci e questo merita un elogio."

E' opportuno avere un'altra partita di calcio lo stesso giorno dieci anni dopo?

Esattamente un anno dopo, un'altra partita di calcio si svolge allo stadio. La Francia potrebbe assicurarsi la qualificazione per la Coppa del Mondo 2026 se vincesse l'Ucraina. Il capitano Kylian Mbappé ha detto che renderanno omaggio alle vittime e a coloro che sono stati colpiti fisicamente o mentalmente.

Alla domanda se un match non dovrebbe svolgersi dieci anni dopo, Tournon ritiene che "non dobbiamo santificare le date o soffermarci su eventi passati". "Se rendiamo sacra ogni data a coloro che hanno già causato tragedie, sarà difficile attenersi al calendario. Nonostante tutto il rispetto che nutro per i miei amici corsi e per il 5 maggio, data del disastro dei Furiani, non dobbiamo dimenticare, dobbiamo ricordare, ma non dobbiamo santificare le date o soffermarci sugli eventi passati. Questo è il mio punto di vista, ma rispetto tutte le altre opinioni."