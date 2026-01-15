La Francia sta valutando di inviare supporto satellitare a Internet per Eutelsat agli iraniani in un contesto di blackout nazionale

HQ

La Francia sta valutando se può inviare terminali internet satellitari all'Iran dopo che le autorità hanno imposto un blackout quasi totale di internet durante i disordini più violenti del paese da decenni. La mossa mirerebbe ad aiutare gli iraniani a riottenere l'accesso alle informazioni mentre le proteste contro il governo clericale vengono accolte da una repressione mortale.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha confermato in parlamento che i terminal Eutelsat erano tra le opzioni in esame. Eutelsat, sostenuta da Francia e Regno Unito, gestisce la costellazione satellitare OneWeb, una delle poche alternative allo Starlink di Elon Musk in grado di fornire accesso a internet dove le reti terrestri sono interrotte.

Eutelsat // Shutterstock

Le autorità iraniane hanno limitato i servizi online mentre le manifestazioni aumentavano, che presumibilmente hanno causato migliaia di morti. Nonostante il blackout, alcune persone all'interno dell'Iran sono riuscite a connettersi ai servizi satellitari, anche se i gruppi di monitoraggio affermano che anche questi collegamenti appaiono sempre più limitati.

Mentre la rete satellitare molto più ampia di Starlink offre velocità più elevate e terminali più economici e facili da installare, OneWeb è visto come un'opzione potenziale sostenuta dall'Europa. Le sue attrezzature sono più ingombranti e più vulnerabili a disagi, ma i funzionari francesi affermano che tutte le vie sono esaminate mentre aumenta la pressione per mantenere gli iraniani connessi al mondo esterno.