La Germania sospende il requisito di approvazione militare per i lunghi soggiorni all'estero per gli uomini sotto i 45 anni

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Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha annunciato che gli uomini in età militare non devono più chiedere l'approvazione per lunghi soggiorni all'estero. La chiarificazione segue preoccupazioni riguardo al Military Service Modernization Act, che ha reintrodotto la coscrizione in linea di principio a partire dal 1° gennaio.

Secondo la legge, i maschi di età pari o superiore a 17 anni erano inizialmente tenuti a ottenere il permesso per soggiorni all'estero per più di tre mesi. Pistorius ha dichiarato che in tempo di pace questo requisito è sospeso, sottolineando che "tutti sono, ovviamente, liberi di viaggiare e attualmente non hanno bisogno di permesso per farlo." Le procedure appropriate sarebbero applicate solo in caso di crisi.

La legge mira a rafforzare le difese tedesche dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia. Il cancelliere Friedrich Merz ha espresso l'obiettivo di costruire l'esercito convenzionale più forte d'Europa. Ora tutti gli uomini diciottenni ricevono un questionario obbligatorio che valuta l'interesse per il servizio militare, mentre le donne possono partecipare volontariamente. Da luglio 2027, tutti gli uomini di 18 anni si sottoporranno a un esame medico per valutare la idoneità alla potenziale coscrizione.