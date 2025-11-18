La Germania travolge la Slovacchia 6-0 e si qualifica per la Coppa del Mondo 2026

HQ

I problemi della Germania nelle partite di qualificazione ai Mondiali si sono conclusi ieri sera con una grande vittoria contro i rivali di girone Slovacchia, 6-0. Un pareggio è bastato per la Germania, pari punti ma con una media gol superiore, i tedeschi hanno dato il massimo e li hanno travolti nel primo tempo, con quattro gol di Woltemade, Gnabry, una doppietta di Sané e altri due gol di Baku e Ouédraogo.

L'allenatore tedesco Julian Nagelsmann ha detto che "oggi non c'è motivo di lamentarsi" ed è stato orgoglioso della squadra per come hanno combattuto le tensioni.

Con questa vittoria, hanno assicurato il primo posto nel girone e la qualificazione diretta per i Mondiali della prossima estate, mentre la Slovacchia (che aveva battuto la Germania nella partita precedente di settembre) andrà ai play-off. La Slovacchia affronterà i rivali nei play-off (che si giocheranno a marzo 2026) giovedì prossimo, mentre il sorteggio della Coppa del Mondo si terrà il 5 dicembre, con Donald Trump presente.