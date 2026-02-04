La Groenlandia batte un record di temperatura: perché è importante per l'economia dell'isola?

HQ

La Groenlandia ha registrato il gennaio più caldo mai registrato, sottolineando come il cambiamento climatico stia trasformando l'isola artica a un ritmo ben superiore alla media globale. I dati preliminari dell'Istituto Meteorologico Danese mostrano che le temperature medie a Nuuk hanno raggiunto 0,2°C, nettamente sopra la media storica di gennaio di -7,7°C. Gli scienziati affermano che la Groenlandia si sta ora riscaldando circa quattro volte più velocemente del resto del mondo, con conseguenze visibili per il ghiaccio marino, i trasporti e la vita quotidiana.

I cambiamenti comportano seri rischi per la pesca, la spina dorsale dell'economia della Groenlandia. Acque più calde e ghiaccio marino più sottile stanno già alterando gli ecosistemi marini, sollevando preoccupazioni per le scorte di gamberi, halibut e merluzzo che insieme rappresentano quasi un quarto del PIL e circa il 15% dei posti di lavoro. Sebbene l'impatto completo rimanga incerto, i ricercatori avvertono che il riscaldamento continuo potrebbe disturbare i modelli di pesca consolidati e i mezzi di sussistenza costieri.

Allo stesso tempo, l'aumento delle temperature potrebbe ridurre i costi delle operazioni minerarie facilitando l'estrazione e il trasporto in uno degli ambienti più ostili al mondo. La Groenlandia possiede riserve significative di minerali critici, aggiungendo peso economico e geopolitico alla sua trasformazione, un interesse evidenziato dai ripetuti commenti di Trump sull'importanza strategica dell'isola. Al momento, però, settori come il turismo affrontano sfide immediate, poiché la riduzione di neve e ghiaccio compromette le attività invernali da cui dipendono molte imprese locali...