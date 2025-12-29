La Kings League sarà trasmessa su DAZN, inclusi i Kings World Cup Nations 2026 a livello mondiale

HQ

La Kings League, il formato calcistico creato in Spagna nel 2023 da Gerard Piqué, con partite più brevi e dinamiche con regole speciali e una forte presenza di streamer, passerà da Twitch a DAZN nel 2026, a partire dalla Kings World Cup Nations 2026, che si terrà in Brasile dal 3 al 17 gennaio. Dopo di ciò, i campionati locali regolari della Kings League in Spagna, Italia e Germania, che si svolgono da marzo a maggio, saranno trasmessi su DAZN.

DAZN prevede di attirare nuovi abbonati con questa competizione, che ha guadagnato popolarità tra i giovani che preferiscono guardare streamer e celebrità popolari, oltre a partite più brevi e spesso più movimentate rispetto alle solite competizioni calcistiche.

In questo modo, le Kings World Cup Nations saranno gratuite da guardare nella maggior parte dei mercati DAZN nel mondo (tranne la Francia, dove saranno contenuti a pagamento). La competizione sarà inclusa nella maggior parte dei mercati della piattaforma: la maggior parte dei mercati europei, la maggior parte dei mercati asiatici, Canada, Oceania e Africa subsahariana, con 20 nazionali e persone famose coinvolte come capitani (Robert Lewandowski per la Polonia, Wesley Sneijder per i Paesi Bassi, Arturo Vidal per il Cile, Kun Agüero per l'Argentina, James Rodríguez per la Colombia; e Ronaldo Nazário come presidente del torneo).

Dopo di ciò, le stagioni regolari della Kings League si svolgono da marzo a maggio 2026 e saranno incluse come contenuti a pagamento in Spagna, Italia e Germania.

"Kings League rappresenta il tipo di innovazione che i tifosi desiderano da questo sport", ha detto Shay Segev, CEO di DAZN, mentre Djamel Agaoua, CEO di Kings League, afferma che DAZN "garantirà che milioni di famiglie abbiano la possibilità di assistere alle Kings World Cup Nations e ad altre competizioni nel 2026."