La leggenda del Tekken Katsuhiro Harada critica duramente la cultura lavorativa giapponese

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Quando una persona di X ha deciso di recensire il Giappone basandosi sulla propria prospettiva dopo aver trascorso due settimane lì, ha ricevuto inaspettatamente il sostegno di Katsuhiro Harada, la forza trainante dietro la serie Tekken. Recentemente ha lasciato sia Bandai Namco che Tekken per tentare la fortuna con SNK.

Era principalmente uno dei punti su cui Harada ha commentato, e riguardava com'è vivere e lavorare in Giappone - che è notoriamente impegnativo perché un'alta lealtà è un requisito. Harada ritiene che questa situazione sia stata portata a estremi estremi, causando la repressione degli individualisti e la ricompensa dell'incompetenza. Sembra essere fortemente critico nei confronti della cultura lavorativa giapponese e scrive, tra le altre cose:

"Per quanto riguarda la vita in Giappone, penso che possa andare più bene ad alcune persone che ad altre. È vero che il lavoro tende a occupare una parte relativamente ampia dello stile di vita delle persone qui, e più importante — anche se questo esiste in qualche misura in ogni paese (è un presupposto importante, e lo ripeto: questo esiste in ogni paese) — il Giappone tende a premiare "le relazioni personali e la politica interna" rispetto alla pura competenza quando si tratta di promozioni.

In altre parole, c'è sicuramente una cultura del "il chiodo che sporge viene colpito", e penso che molte persone facciano fatica con questo.

(E a proposito, situazioni in cui qualcuno che 99 persone su 100 considererebbero completamente incompetente — qualcuno praticamente sconosciuto nel settore, tranne per infinite storie sulla propria incompetenza — viene in qualche modo promosso a una posizione dirigenziale assurdamente alta, lasciando intere organizzazioni scioccate e sbalordite... Quelle situazioni esistono davvero intorno a noi. Quel tipo di collocamento del personale incredibilmente pessimo che sembra appartiene a una scena cinematografica.)"

Anche se non lo spiega chiaramente, si può sospettare che si riferisca almeno in parte a Bandai Namco, nota per essere la sua datrice di lavoro dagli anni '90. In ogni caso, è sicuramente divertente vedere che uno degli sviluppatori di videogiochi più schietti del Giappone ha ora alzato il livello, e sospettiamo che in futuro sentirremo altre dichiarazioni straordinarie da parte sua.