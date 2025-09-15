La libreria vieta i libri di Stephen King dopo aver detto che "Charlie Kirk sosteneva la lapidazione dei gay"

HQ

Ieri, vi abbiamo riportato la notizia che Stephen King si scusa per aver detto "Charlie Kirk ha sostenuto la lapidazione dei gay" (qui). Ora, Belfast Books, un'importante libreria irlandese, ha preso la drastica decisione di ritirare tutti i libri di Stephen King dal suo inventario dopo che l'autore ha fatto queste osservazioni. Il negozio ha descritto i commenti di King come profondamente offensivi, sostenendo che anche le scuse successive non sono riuscite ad affrontare il danno causato. La decisione ha suscitato un dibattito online, con alcuni lettori che sostengono la mossa e altri che la vedono come una reazione eccessiva. Cosa ne pensi della situazione? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!