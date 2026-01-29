La Liga spagnola offre 50 euro agli utenti che spiano sui bar mostrando calcio pirateria

HQ

La Liga sta portando la sua lotta contro la pirateria a un altro livello: offre 50 euro a chiunque denunci che un bar sta proiettando calcio piratato. Hanno annunciato il canale ufficialmente chiamato Whistleblowing, in cui gli utenti possono segnalare se un bar trasmette partite di calcio di campionato spagnolo senza diritti ufficiali, tramite canali pirata.

Gli utenti possono accedere a un sito web per compilare un rapporto, scegliendo di guadagnare 50 euro se soddisfano determinati requisiti. Alcune regole includono che un bar può essere segnalato fino a quattro volte con il pagamento ricevuto dagli utenti. I whisttelblower devono mostrare chiaramente la facciata del bar così come una fotografia chiara della TV.

La campagna è aperta fino al 28 febbraio 2026, o fino a quando non avranno compilato i primi 1.000 rapporti. Naturalmente, questa misura è stata accolta estremamente male da chi è già stanco degli alti prezzi del calcio.

La Liga ha anche causato, e continua a causare, molti danni collaterali a migliaia di utenti che forse non sono nemmeno interessati al calcio, ma hanno i loro siti web sui server Cloudfare, utilizzati dalla maggior parte dei siti di pirateria.