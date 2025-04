La maglia di Kobe Bryant del 1996 è stata venduta all'asta per 7 milioni di dollari

HQ

La gerarchia d'esordio di Kobe Bryant, che ha indossato nella sua prima stagione con i Los Angeles Lakers, è stata venduta per 7 milioni di dollari alla casa d'aste Sotheby's di New York giovedì scorso. Anche se non è esattamente la cifra record per una maglia sportiva vista all'asta (il record è del giocatore di baseball Babe Ruth, 24 milioni di dollari, mentre la maglia delle finali NBA del 1998 di Michael Jordan è stata venduta per 10,1 milioni di dollari e la maglia dell'Argentina di Maradona della Coppa del Mondo del 1986 è stata venduta per 9,3 milioni di dollari) mostra comunque l'amore e il rispetto che l'amato giocatore riceve. che ha giocato per 20 anni ai Los Angeles Lakers.

Kobe Bryant, morto in un incidente in elicottero cinque anni fa, insieme ad altre otto persone tra cui sua figlia Gianna, ha debuttato con i Lakers nel 1996. Quel jeresey è l'autentico che Bryant indossò quell'anno, abbinato a sette partite e al suo media day, riportato da Reuters.

Batte il record per l'importo più alto pagato per un oggetto da collezione di Bryant, superando un jeresey autografato che indossava nel 2008, venduto per $ 5,85 milioni.