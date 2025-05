HQ

Il Bayern Monaco è ufficialmente campione della Bundesliga 2024/25. È grazie al pareggio del Bayer Leverkusen, 2-2 contro il Friburgo, che matematicamente significa che il Leverkusen (68 punti) non può raggiungere il bottino del Bayern (76 punti) nelle ultime due partite rimanenti.

Il Bayern riconquista il titolo che ha vinto ogni anno dal 2013, con l'eccezione dell'anno scorso, quando il Bayern è stato battuto dal Bayer Leverkusen. Ciò significava che Harry Kane ha dovuto aspettare un anno per ottenere il suo primo titolo professionale a 31 anni, rompendo finalmente la sua maledizione. Il capitano inglese ha una serie di rioni individuali, come la Scarpa d'Oro nella Coppa del Mondo 2018 (nonostante l'Inghilterra sia arrivata quarta) e membro dell'Ordine dell'Impero Britannico, e secondo classificato della Champions League con il Tottenham e due volte secondo classificato in UEFA Euro Cup nel 2020 e nel 2024.

Anche la sua maledizione sembrava esalare il suo ultimo respiro sabato, quando Kane (in panchina, sanzionato per accumulo di cartellini gialli) e tutti i giocatori e lo staff del Bayern, e i tifosi a casa, erano pronti a festeggiare il titolo sabato dopo la vittoria per 3-2 sul Lipsia... solo per Yussuf Poulsen che ha segnato al 94° minuto e ha annullato tutti i festeggiamenti. Tuttavia, la battuta d'arresto del Leverkusen ha permesso di iniziare i festeggiamenti un giorno dopo, con solo due giornate rimanenti della stagione.