La Moldavia protesta contro l'intrusione "inaccettabile" del drone russo

HQ

La Moldavia ha convocato l'ambasciatore russo mercoledì dopo aver segnalato una nuova serie di incursioni di droni nel suo spazio aereo, definendo l'incidente una grave violazione della sovranità.

Le autorità hanno dichiarato che sei droni russi sono entrati nel territorio moldavo martedì, incluso uno che è atterrato su un tetto vicino al confine ucraino e un altro che ha proseguito verso la Romania.

L'inviato di Mosca ha messo in discussione le affermazioni e ha suggerito che l'episodio fosse volto a peggiorare i rapporti tra i due paesi. Le tensioni sono rimaste alte mentre il governo filoeuropeo della Moldova accusa la Russia di tentativi di destabilizzare il paese.

Il drone esposto fuori dal Ministero degli Esteri pesava circa 18 chilogrammi, secondo le autorità. Anche i jet della NATO in Romania sono stati decollati in risposta a un'intrusione separata di droni lo stesso giorno.

Ambasciatore russo:

"Ci credi? Un drone finisce il carburante e atterra su un tetto senza causare danni? Ci sono molte operazioni di false flag. Molti tentativi di rovinare i nostri rapporti con la Moldavia, che sono già al punto più basso della storia."