Sette droni attraversano la Moldavia: Uno si schianta contro casa durante un attacco notturno russo all'Ucraina

La Moldavia ha dichiarato che sette droni hanno attraversato il suo spazio aereo durante la notte mentre la Russia lanciava un altro attacco su larga scala contro l'Ucraina. Un drone si schiantò contro una casa nella città di Cuhureștii de Jos, provocando evacuazioni e una risposta allo smantellamento di bombe.

Il Ministero della Difesa moldavo ha dichiarato che i suoi sistemi di monitoraggio hanno rilevato più droni entrando nel paese nelle prime ore di martedì. Uno di questi ha colpito una proprietà residenziale, anche se non sono state segnalate vittime. La polizia ha isolato l'area ed evacuato i residenti vicini mentre gli specialisti valutavano il dispositivo.

L'incidente è avvenuto mentre la Russia colpiva Kiev con missili da crociera, missili aerobalistici e droni Shahed, uccidendo almeno sei persone e ferendone tredici. Diversi edifici residenziali furono incendiati e alcune zone della città subirono interruzioni di energia elettrica e acqua.

Polizia moldava su Facebook:

"Pochi minuti fa, nel giardino di una casa nella città di Cuhureștii de Jos, quartiere Florești, un drone è caduto sulla casa della guardia."