La musica classica Animal Crossing è arrivata oggi su Switch Online

Oggi Nintendo celebra il 25° anniversario della serie Animal Crossing. Il primo gioco non è mai stato effettivamente rilasciato fuori dal Giappone ed è arrivato su Nintendo 64 solo nel 2001; solo nel 2004 fu lanciata in Europa la versione aggiornata per GameCube.

Abbiamo già riportato che chi possiede Animal Crossing: New Horizons oggi ha ricevuto un oggetto bonus per posta da Nintendo sotto forma di una grande foglia decorativa (il logo del gioco), oltre a mostrare l'illustrazione creata per celebrare il 25° anniversario. Ma Nintendo aveva in serbo di più, e ha anche pubblicato la colonna sonora della versione GameCube tramite Nintendo Music.

Ci sono in totale 42 tracce, con una durata totale di un'ora e 24 minuti. Se vuoi ascoltare e avere un abbonamento Switch Online, basta aprire l'app e iniziare.