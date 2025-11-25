La NATO fa decollare i caccia dopo la più profonda breccia di droni finora in Romania (oltre 100 km nell'entroterra)

HQ

La Romania ha fatto decollare i caccia martedì mattina mattina dopo che droni hanno violato il suo spazio aereo vicino al confine ucraino, ha confermato il ministero della difesa. Le autorità hanno riferito che un drone si è spostato brevemente più in profondità nel paese prima di tornare indietro.

Due Eurofighter tedeschi operanti nell'ambito di missioni di polizia aerea della NATO furono inizialmente inviati a tracciare un drone sopra la contea di Tulcea, che successivamente rientrò in Ucraina. Un allarme radar separato ha attivato il lancio di due F-16 rumeni dopo che un secondo drone è entrato nella contea di Galati e si è spostato verso l'interno verso Vrancea, che non confina con l'Ucraina ed è a più di 100 km nell'entroterra.

La Romania, membro dell'UE e della NATO con un confine di 650 km con l'Ucraina, ha affrontato ripetute incursioni di droni e cadute di detriti da quando la Russia ha intensificato gli attacchi ai porti ucraini lungo il Danubio. La legislazione consente alle forze rumene di abbattere droni in tempo di pace se vite o proprietà sono a rischio, anche se finora questa opzione non è stata utilizzata.

L'incidente arriva mentre funzionari europei esprimono un cauto ottimismo dopo i colloqui del fine settimana su una proposta di pace rivista degli Stati Uniti per l'Ucraina. I leader affermano che le discussioni hanno affrontato diverse preoccupazioni sollevate dai governi di Kiev e dell'UE, sottolineando però che persistono questioni importanti.