La NATO lancia la missione "Arctic Sentry " per rafforzare la presenza militare nell'Alto Nord

HQ

La NATO ha lanciato una nuova missione, chiamata Arctic Sentry , per rafforzare e coordinare la propria presenza militare nell'Artico, ha annunciato mercoledì l'alleanza. L'operazione supervisionerà l'aumento dei dispiegamenti e delle esercitazioni alleate nella regione, inclusi i "Arctic Endurance " della Danimarca sulla Groenlandia.

La pianificazione della missione è iniziata dopo colloqui del mese scorso tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il segretario generale della NATO Mark Rutte, durante le crescenti tensioni sulla Groenlandia. Trump aveva rinnovato le richieste affinché gli Stati Uniti acquisissero il territorio danese, causando tensioni diplomatiche all'interno dell'alleanza. A seguito delle discussioni, la NATO ha accettato di assumere un ruolo maggiore nella sicurezza artica mentre Danimarca, Stati Uniti e Groenlandia continuano i colloqui separati.

Il Regno Unito ha confermato che le sue forze contribuiranno alla missione, e il Joint Expeditionary Force guidato dal Regno Unito sta preparando una grande attività militare nell'Alto Nord entro la fine dell'anno. L'esercitazione, prevista per settembre, schiererà centinaia di persone in Islanda, nello Stretto Danese e in Norvegia, coinvolgendo membri tra cui Danimarca, Finlandia, Svezia, Stati baltici, Paesi Bassi, Norvegia e Regno Unito...