La Norvegia trasferisce truppe dal Medio Oriente

La Norvegia sta traslocando alcuni dei circa 60 soldati che ha stanziato in Medio Oriente a causa del peggioramento della situazione di sicurezza, ha dichiarato venerdì un portavoce delle forze armate norvegesi. Alcuni membri del personale vengono ritrasferiti in Norvegia, mentre altri saranno riassegnati in diversi paesi della regione.

La decisione arriva dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito l'Iran di raggiungere un accordo sul suo programma nucleare entro 10-15 giorni o affrontare conseguenze non specificate. Teheran ha minacciato di reagire contro le basi statunitensi nella regione se attaccata, aumentando le preoccupazioni tra le forze alleate.

Truppe norvegesi // Shutterstock

Il tenente colonnello Vegard Finberg del Quartier Generale Congiunto norvegese ha dichiarato che le truppe trasferite erano impegnate nell'addestramento delle forze locali e in altre missioni, ma attualmente non erano in grado di svolgere i loro compiti principali a causa del clima di sicurezza. Ha rifiutato di specificare quanti soldati venissero spostati o da quali località.

La Norvegia mantiene una piccola presenza militare in Iraq e nei paesi vicini come parte degli sforzi internazionali contro i gruppi estremisti. I funzionari hanno detto che altre nazioni hanno adottato misure precauzionali simili negli ultimi giorni, mentre le tensioni regionali aumentano...