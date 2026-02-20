Trump fissa una scadenza di 10-15 giorni per l'accordo nucleare con l'Iran, avverte di "cose davvero gravi" se non si raggiunge un accordo

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito l'Iran che deve raggiungere un accordo "significativo" sul suo programma nucleare entro 10-15 giorni o affronterà conseguenze non specificate, affermando che "cose davvero brutte" accaderebbero se non si raggiungesse nessun accordo. Parlando a Washington, Trump ha detto che i negoziati stavano procedendo ma ha insistito che a Teheran non si poteva permettere di ottenere un'arma nucleare.

L'avvertimento arriva in un contesto di un significativo rafforzamento militare statunitense in Medio Oriente, che include ulteriori navi da guerra e caccia. Trump ha fatto riferimento agli attacchi aerei statunitensi effettuati a giugno, affermando che le capacità nucleari dell'Iran erano state "decimate", ma ha suggerito che ulteriori azioni restassero possibili. I prezzi del petrolio sono aumentati per timore di un nuovo conflitto.

In una lettera al Segretario Generale dell'ONU Antonio Guterres, l'Iran ha dichiarato che non avrebbe avviato la guerra ma avrebbe risposto "in modo deciso e proporzionato" a qualsiasi aggressione militare, avvertendo che le basi e le risorse statunitensi nella regione potrebbero diventare obiettivi. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha dichiarato che i recenti colloqui hanno stabilito "principi guida", anche se entrambe le parti riconoscono che permangono lacune significative.

La Russia ha esortato alla moderazione, mettendo in guardia contro un'ulteriore escalation, mentre il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio discuterà dell'Iran con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu entro la fine del mese. Washington sta facendo pressione su Teheran affinché fermi l'arricchimento dell'uranio e limiti il suo programma missilistico, chiede che finora l'Iran ha resistito, affermando che le sue attività nucleari sono a scopo pacifico...