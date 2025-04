La partita di martedì sarà una "finale" per il Manchester City, dice Guardiola

HQ

La Premier League sta crescendo. Per il Liverpool è solo questione di quando -potrebbero essere incoronati già mercoledì, anche se lo scenario più probabile sarà domenica prossima-. Attualmente hanno 79 punti. L'Arsenal è molto indietro con 66 punti. E sotto, la corsa è estremamente serrata per i tre posti rimanenti in Champions League:

3. Newcastle: 59 punti

4. Manchester City: 58 punti

5. Chelsea: 57 punti

6. Nottingham Forest: 57 punti

7. Aston Villa: 57 punti

La pressione per finire tra le prime cinque, che garantisce l'accesso alla Champions League la prossima stagione, potrebbe essere particolarmente alta per il Manchester City, regola della competizione negli ultimi anni che quest'anno è scesa drammaticamente in forma. Non c'è da stupirsi che Pep Guardiola consideri ogni partita come una "finale" ora.

"Assolutamente", ha detto Guardiola quando gli è stato chiesto se la prossima partita di Premier League può essere considerata una finale. "Dopodiché, la partita contro i Wolves sarà di nuovo una finale. Ogni partita conta."

Tuttavia, è particolarmente vero per l'Aston Villa, un avversario diretto per i gol del Manchester City. Entrambi hanno quasi gli stessi punti ed entrambi hanno disputato la Champions League quest'anno. In effetti, il Villa ha perso nei quarti di finale contro il Paris Saint-Germain, inchiodando una sorprendente, ma alla fine insufficiente, vittoria per 3-2 nella gara di ritorno.

"L'Aston Villa è una contendente per qualificarsi per la Champions League. La partita contro il PSG e il mio amico Luis Enrique, sono rimasto davvero impressionato", ha detto Guardiola. Nell'ambito della 34ª giornata, il Manchester City accoglie l'Aston Villa domani, alle 20:00 BST e alle 21:00 CEST. Quattro giorni dopo, il Manchester City affronterà il Crystal Palace nelle semifinali di FA Cup.