La partita di Serie A tra Milan e Como si giocherà in Australia come previsto

È ufficiale: AC Milan e Como si recheranno a Perth, Australia, per giocare una partita di calcio l'8 febbraio. Nonostante la crescente pressione e una serie di condizioni da parte della Confederazione Asiatica di Calcio, il presidente della Serie A Ezio Maria Simoncelli ha confermato a Mediaset a Riyadh, prima della Supercoppa d'Italia, che la partita si giocherà a Perth come previsto, a seguito di "un cordiale incontro con (Gianni) Infantino", presidente della FIFA.

Una settimana fa sono emerse notizie secondo cui la partita potrebbe essere cancellata a causa di condizioni "impraticabili" da parte dell'AFC, come il vietare arbitri italiani e invece l'uso di funzionari asiatici. "Ho parlato con (Pierluigi) Collina, che mi ha dato ampie rassicurazioni sugli arbitri asiatici, fornendomi nomi di alto livello" (ha detto Simoncelli, riferendosi al presidente del Comitato degli Arbitri FIFA). "Questa condizione è stata la più difficile, ma la accetteremo. Ci sono altre questioni che risolveremo nei prossimi giorni. Gli arbitri saranno asiatici."

Questa partita è stata annunciata in Australia a causa dell'indisponibilità dello stadio di San Siro, Milano, che sarà la sede della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali a febbraio 2026. Sarà la prima partita di un campionato calcistico europeo a essere giocata all'estero.

Un caso simile si è verificato in Spagna con una partita proposta tra Villarreal e FC Barcelona, che doveva essere giocata a Miami. Quella decisione, tuttavia, fu puramente commerciale, spinta dal presidente della LaLiga, e non rispose a nessuna necessità come l'indisponibilità di uno stadio. Successivamente è stato cancellato dopo che il promotore è ritirato a causa delle critiche dei tifosi, e la partita si giocherà a Villarreal come di consueto questa domenica 21 dicembre.