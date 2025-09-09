La pirateria sportiva è peggiorata nonostante le raccomandazioni della Commissione europea

HQ

Un rapporto di Grant Thornton ha denunciato che la raccomandazione della Commissione europea di combattere la trasmissione illegale di sport ha avuto scarso effetto, poiché la pirateria continua ad aumentare in Europa. Hanno scoperto che nella prima metà del 2025 sono stati inviati 26,2 milioni di avvisi di rimozione a intermediari digitali come fornitori di server dedicati (DPS) o piattaforme online, ma solo l'11% ha risposto alla sospensione degli streaming illegali.

Si tratta anche di un'impennata del 142% rispetto ai 10,8 milioni di rimozioni dell'intero 2024. E nonostante i tassi di applicazione limitati, 905 degli stream illegali sono riapparsi entro 24 ore.

LaLiga, una delle entità che combatte più ferocemente la pirateria, anche se a volte significa prendere di mira innocenti siti Cloudfare, che ha condiviso il rapporto, vantandosi dei propri dati: un calo del 60% della pirateria durante la stagione 2024/25, chiedendo "una risposta coordinata che combini tecnologia, consapevolezza pubblica, cooperazione istituzionale e azione legale per proteggere il valore dello sport e di altri eventi dal vivo, salvaguardare i fan e gli utenti e garantire la sostenibilità di questi eventi contro le trasmissioni illegali."