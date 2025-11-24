La Polonia accusa un terzo ucraino per il sabotaggio ferroviario sulla linea Varsavia-Lublino

HQ

I procuratori polacchi hanno arrestato un terzo ucraino sospettato di aver aiutato la Russia nel sabotaggio della ferrovia sulla linea Varsavia-Lublino, hanno riferito le autorità lunedì.

Gli altri due ucraini, Oleksandr K. e Yevhenii I., sono già stati incriminati in contumacia e si ritiene siano fuggiti in Bielorussia. Le autorità polacche stanno chiedendo la loro estradizione.

I pubblici ministeri hanno detto che il sospettato appena arrestato, Volodymyr B., ha guidato uno degli altri nell'area bersaglio nel settembre 2025, permettendogli di esplorare il sito dove sono stati piazzati gli esplosivi. "L'indagine continua a identificare tutti i coinvolti," afferma un portavoce.

In risposta all'incidente, la Polonia sta chiudendo l'ultimo consolato russo sul suo territorio e schierando migliaia di soldati per mettere in sicurezza le infrastrutture.

Mosca nega il coinvolgimento, incolpando la "russofobia" e ha dichiarato che limiterà anche la presenza diplomatica della Polonia in Russia. Il caso arriva in un contesto di sabotaggi, incendi dolosi e attacchi informatici in corso in Polonia e in altri paesi europei, dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022.