La Polonia esorta i cittadini a lasciare l'Iran in un contesto di prospettiva "molto, molto reale" di guerra

Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha esortato i cittadini polacchi a lasciare immediatamente l'Iran, avvertendo che la prospettiva di un conflitto attivo è "molto, molto reale."

Parlando a una conferenza stampa, Tusk ha detto che le tensioni nella regione potrebbero aumentare entro "poche, una dozzina o diverse decine d'ore", aggiungendo che presto l'evacuazione potrebbe non essere più possibile. "In nessun caso nessuno dovrebbe viaggiare in quel paese."

Il primo ministro ha sottolineato che le crisi precedenti avevano mostrato i rischi di ignorare gli avvertimenti ufficiali. Ha invitato i polacchi attualmente in Iran a partire senza indugio e ha consigliato ad altri di cancellare qualsiasi viaggio pianificato, avvertendo che se dovesse scoppiare un "conflitto caldo", le autorità potrebbero non essere in grado di garantire un passaggio sicuro fuori dal paese...