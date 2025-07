La Polonia ripristina i controlli alle frontiere con la Germania e la Lituania La mossa di Varsavia riflette le crescenti tensioni regionali sugli attraversamenti illegali e gli approcci divergenti alle regole di Schengen.

La Polonia reintrodurrà temporaneamente i controlli alle frontiere con la Germania e la Lituania a partire da lunedì, citando le crescenti preoccupazioni per l'immigrazione illegale e la gestione dei rimpatri da parte di Berlino, come annunciato la scorsa settimana (qui). "Nella notte tra domenica e lunedì, introdurremo controlli alle frontiere di queste frontiere. Ciò sta avvenendo in conformità con i regolamenti dell'UE e il codice frontiere Schengen", ha dichiarato il ministro dell'Interno e dell'Amministrazione polacco Tomasz Siemoniak mentre si trovava a Budzisko. La decisione, sostenuta dalla leadership polacca, mira ad affrontare la pressione alle frontiere e a rispondere alle tensioni transfrontaliere con gli Stati vicini. Sebbene la mossa sia conforme alle linee guida dell'UE, rimangono dubbi sulla sua compatibilità a lungo termine con i principi di Schengen. Il primo ministro polacco Donald Tusk partecipa a una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy a Leopoli, Ucraina, 17 dicembre 2024 // Shutterstock