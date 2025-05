La popolarità del capo dell'esercito pakistano sale alle stelle dopo lo scontro con l'India

HQ

Le ultime notizie su India e Pakistan . A seguito del recente confronto militare con l'India, ora sappiamo che il capo di stato maggiore dell'esercito pakistano, il generale Asim Munir, ha visto un drammatico aumento dell'approvazione pubblica.

Un tempo criticato per le sue interferenze politiche e la sua repressione, Munir è ora celebrato in tutto il paese come un simbolo di resilienza. La sua leadership durante la crisi transfrontaliera ha rinvigorito l'orgoglio nazionale e rafforzato l'influenza dell'esercito negli affari interni.