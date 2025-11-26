La produzione della terza stagione di One Piece è iniziata

HQ

Sappiamo che One Piece tornerà su Netflix a marzo 2026, poiché la seconda stagione dell'adattamento live-action si avvicina sempre di più. Sappiamo anche che una terza stagione è in arrivo e che un veterano di Cobra Kai si è unito al cast. Ma quando inizierà la produzione?

Ha già la risposta a questa domanda. In un post sui social media, si afferma che la produzione della terza stagione è iniziata e che porterà la storia in un deserto sabbioso che è quasi certamente il regno di Arabasta.

Non abbiamo altre novità su questo capitolo futuro dello show, ma potete almeno vedere l'immagine teaser qui sotto. Per saperne di più su One Piece, vai qui per leggere perché l'anime si prende una pausa e per dare un'occhiata ai set Lego a tema.