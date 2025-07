La prossima patch di Mortal Kombat 1 non sarà l'ultima, dice Ed Boon

HQ

Nonostante le speculazioni, sembra che Netherrealm non abbia ancora finito con Mortal Kombat 1. Dopo le voci sulla cancellazione dei DLC e i prossimi mesi che segneranno la fine del supporto dell'ultimo Mortal Kombat, il nonno del franchise in persona Ed Boon ha confermato che c'è dell'altro in arrivo.

Rispondendo allo YouTuber Super su Twitter/X, Ed Boon ha affermato che è altamente improbabile che la prossima patch, che arriverà qualche tempo dopo EVO 2025, sia l'ultima patch di Mortal Kombat 1. Il video di Super, che ha linkato nel suo post originale, ha ipotizzato che l'imminente aggiornamento sia l'ultimo pezzo di contenuto importante per Mortal Kombat 1 a causa del fatto che il gioco non ha ricevuto molta attenzione negli ultimi mesi e le possibilità di nuovi DLC sono inesistenti.

Con Mortal Kombat 2 in arrivo nelle sale entro la fine dell'anno, è probabile che Netherrealm Studios voglia mantenere in vita Mortal Kombat 1 per un po' di tempo a venire, poiché c'è un bel po' di promozione incrociata che può essere fatta tra il film e il gioco. Dopotutto, una skin di Karl Urban Johnny Cage sarebbe una delizia.

Mortal Kombat 1 è ora disponibile su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.