La responsabile di Xbox Asha Sharma: "Abbiamo bisogno di una pipeline affidabile di esclusive di prima e terza parte"

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Da un giorno all'altro, abbiamo avuto il compito spiacevole di riportare che Microsoft sembra prepararsi a gravi licenziamenti su Xbox il mese prossimo, che potrebbero portare anche alla chiusura degli studi. L'obiettivo è resettare il business Xbox per rimetterlo in carreggiata.

La responsabile di Xbox, Asha Sharma, ha recentemente dichiarato in un'intervista a Bloomberg di voler che Xbox diventi "la compagnia numero uno di gaming e intrattenimento" entro il 2030, e sembra credere che il reboot le rafforzerà. In una lettera aperta su Xbox Wire, spiega cosa sarà necessario in futuro, ed è un messaggio da Xbox che non sentivamo da molto tempo.

Sappiamo già che considera le esclusive una necessità, ma a quanto pare questo include anche esclusive di terze parti e nuove proprietà intellettuali:

"... un flusso affidabile di esclusive di prima e terza parte e nuove proprietà intellettuali sono fondamentali per il nostro successo. Dobbiamo rivalutare l'equilibrio tra queste e le nostre priorità di investimento per i prossimi 5 anni."

Cinque anni sono tanti, ma sembra che possiamo aspettarci molte più esclusive in futuro, anche da parte di terze parti, qualcosa su cui Sony si è spesso concentrata ma a cui Microsoft è stata molto meno interessata negli ultimi 10 anni. Inoltre, Sharma sembra aver capito quanto sia importante creare successori di titoli come Fable, Forza, Gears of War e, naturalmente, Halo.

In breve, sembra che la community Xbox debba prepararsi a un periodo davvero difficile prima che le cose, si spera, migliori.