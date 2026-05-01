La rinascita Scrubs è stata approvata per un'altra stagione

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Buone notizie, Scrubs fan! Chiaramente la rinascita della iconica serie televisiva è stata un successo sufficiente, dato che Hulu e ABC hanno deciso di passare al passo e ordinare ufficialmente un'altra stagione del ritorno di Scrubs.

Non si sa ancora quando arriverà il prossimo gruppo di episodi (su Disney+ per la maggior parte degli spettatori europei), ma la buona notizia è che dovremmo aspettarci di vedere di più da parte di J.D. Dorian di Zach Braff, Christopher Turk di Donald Faison, Elliot Reid di Sarah Chalke e del cast più ampio, incluso Perry Cox di John C. McGinley, presente al Comicon Napoli questo fine settimana, dove Gamereactor parlerà con la popolare star.

Hai visto la rinascita di Scrubs ? Se no, non perderti la nostra recensione dell'ultimo lotto di episodi.