La risposta di Ancelotti alle persone che potrebbero essere "stanche di lui"

Carlo Ancelotti è stato molto criticato in questa stagione al Real Madrid. Sebbene la squadra abbia ancora la possibilità di vincere tutte e tre le competizioni (Liga, Copa e Champions League ), la squadra ha faticato nella maggior parte delle partite e lo scorso fine settimana ha subito la quinta sconfitta stagionale in Liga. Molti credono che sia colpa dell'allenatore, che gestisce male le sostituzioni, mette i giocatori in posizioni in cui non sono bravi o spreca il talento di giovani giocatori come Endrick, Arda Guler e i giocatori cresciuti in casa del club.

Come sempre, le critiche si fanno più forti quando la squadra vince. Ancelotti avrà la possibilità di mettere a tacere le critiche se riuscirà a portare la squadra alle semifinali di Champions League, a partire da martedì sera all'Emirates Stadium dell'Arsenal a Londra. Tuttavia, si sente ancora sicuro del suo lavoro, e quando gli è stato chiesto se ci sono persone nel club stanche di lui in una conferenza stampa prima della partita, Ancelotti ha riso e ha detto:

"Non lo so. Forse le persone sono stanche, ma l'importante è che la persona più importante non lo sia. È contento di me, mi aiuta e mi sostiene. Ciò che potrebbe cambiare la dinamica è che la persona più importante di questo club non si stanca", ha detto, riferendosi al presidente del club Florentino Pérez.

Il contratto di Ancelotti scade nel giugno 2026, ma le voci dicono che sarà sostituito da uno nuovo la prossima stagione, probabilmente Xabi Alonso dal Bayer Leverkusen, il che significa che Ancelotti finirà prima piuttosto che dopo alla guida della nazionale brasiliana, che ha un disperato bisogno di un cambiamento.