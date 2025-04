L'ultima volta che l'Arsenal ha affrontato il Real Madrid ha segnato la fine dell'era galattica per il Madrid

HQ

La partita di Champions League di stasera tra Arsenal e Real Madrid promette di essere una delle partite più divertenti di questa fase a eliminazione diretta, nonostante la serie di giocatori messi da parte che colpiscono entrambe le squadre. L'andata sarà a Londra, la seconda a Madrid e, nonostante la grandezza di entrambi i club, si sono affrontati solo una volta (in una doppia eliminazione diretta) nelle competizioni UEFA.

È successo negli ottavi di finale della stagione 2005/06. L'Arsenal vinse l'andata per 1-0 al Bernabéu, seguita da uno 0-0 all'Highbury Park di Londra: il solo gol di Thierry Henry aiutò i gunners, allenati all'epoca da Arsène Wegner, a raggiungere i quarti di finale, perdendo poi in finale contro l'FC Barcelona, all'epoca allenato da Frank Rijkaard, come ricorda RTVE.

L'allenatore del Real Madrid in quella stagione era Juan Ramón López Caro, che aveva sostituito Wanderley Luxemburgo pochi mesi prima, licenziato a causa degli scarsi risultati. La sconfitta del Real Madrid è stata un duro colpo per la squadra, e il risultato dell'andata al Bernabéu è stato immediatamente seguito dalle dimissioni del presidente del club Florentino Pérez dopo sei anni. Sperava, con le sue dimissioni, di scatenare una buona reazione per la squadra al ritorno (notoriamente dicendo di aver "viziato" i giocatori) ma non è successo. In effetti, hanno perso la partita della Liga nel frattempo, perdendo alla fine anche il titolo della Liga contro il Barcellona.

Quella sconfitta dell'Arsenal, seguita dalle dimissioni di Pérez, ha segnato la fine dell'era "Galácticos ", che ha visto il club spendere un sacco di soldi e marketing su giocatori come Luis Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham o Michael Owen nei primi anni 2000, ma non è riuscito a fare molta differenza sportivamente. Pérez, tuttavia, è tornato al club nel 2009 e da allora è stato al timone, contemporaneamente ad acquisti di alto profilo come Cristiano Ronaldo, Karim Bendema o Xabi Alonso, che hanno dato il via a un'era molto più di successo.