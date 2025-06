La Russia afferma che i bombardieri danneggiati saranno riparati dopo l'attacco dei droni ucraini Nonostante le notizie di pesanti perdite, Mosca insiste sul fatto che i suoi aerei strategici rimangono recuperabili.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . In risposta a un'offensiva di droni ucraini che ha preso di mira basi aeree chiave (Operazione Ragnatela), la Russia ha ora affermato che i suoi bombardieri strategici sono stati danneggiati solo superficialmente e saranno riparati. Secondo quanto riferito, l'attacco, parte della campagna di pressione in corso da parte di Kiev, ha colpito numerosi aerei a lungo raggio utilizzati negli attacchi missilistici. Mentre i funzionari statunitensi stimano una notevole distruzione, le autorità russe sostengono che tutti gli aerei colpiti saranno ripristinati. Sergei Ryabkov // Shutterstock