La Russia ammette un'interruzione Starlink nelle ultime due settimane

Un alto funzionario russo della difesa ha riconosciuto che i terminali satellitari Starlink utilizzati dall'esercito sono fuori uso da due settimane, ma ha insistito che l'interruzione non ha influenzato le operazioni dei droni. Il vice ministro della Difesa Aleksei Krivoruchko ha dichiarato alla televisione di stato che l'interruzione non ha avuto alcun impatto sull'"intensità o efficacia" dei sistemi senza equipaggio.

La dichiarazione segue le affermazioni di Elon Musk e di funzionari ucraini all'inizio di questo mese secondo cui i terminali Starlink utilizzati dalle forze russe erano stati disconnessi, con Kiev che afferma che la mossa ha influenzato in modo significativo le operazioni russe.

L'Ucraina stessa dipende fortemente da decine di migliaia di connessioni Starlink per le comunicazioni sul campo di battaglia e per pilotare determinate missioni di droni. Il sistema internet satellitare è prodotto da SpaceX. Kiev ha inoltre riferito di aver trovato terminali Starlink su droni a lungo raggio utilizzati negli attacchi russi, evidenziando il ruolo crescente della tecnologia satellitare nel conflitto...