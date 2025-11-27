La Russia chiude il consolato polacco in Siberia a causa della polemica sul sabotaggio ferroviario

HQ

La Russia ha ordinato alla Polonia di chiudere il suo consolato a Irkutsk in risposta alla chiusura dell'ultimo consolato russo da Varsavia. La mossa arriva dopo un'esplosione ferroviaria sulla linea Varsavia-Lublino all'inizio di questo mese, che la Polonia ha attribuito a operativi legati ai servizi segreti russi, una dichiarazione che Mosca nega.

Il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che la chiusura, effettiva dal 30 dicembre, è una "risposta diretta" a quella che ha definito l'azione "ostile e ingiustificata" di Varsavia. Mosca ha anche avvertito che qualsiasi attacco contro la Russia sarebbe stato affrontato con una "risposta dolorosa e adeguata."

I funzionari polacchi hanno respinto la giustificazione russa, affermando che non c'era motivo di chiudere il consolato di Irkutsk. I tre dipendenti presenti dovrebbero lasciare la Russia entro la fine di dicembre. La disputa aumenta le tensioni tra i due paesi a causa delle continue preoccupazioni di sicurezza e delle dispute di intelligence nella regione.