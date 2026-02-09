HQ

Le autorità russe domenica hanno accusato i servizi segreti ucraini di aver orchestrato un tentativo fallito di assassinio contro il generale Vladimir Alekseev, una figura di alto livello dell'agenzia di intelligence militare russa, dopo che era rimasto ferito in una sparatoria a Mosca venerdì. Il Comitato Investigativo e il Servizio di Sicurezza Federale hanno dichiarato che il presunto aggressore era stato identificato e detenuto a Dubai prima di essere trasferito in Russia con la collaborazione delle autorità degli Emirati Arabi Uniti.

Secondo gli investigatori russi, il sospetto si è recato a Mosca alla fine dello scorso anno e agiva su istruzioni dei servizi segreti ucraini per compiere quello che hanno descritto come un attacco terroristico. I funzionari non hanno fornito prove a sostegno della tesi. Alekseev, primo vice capo del GRU, è stato colpito più volte fuori da un edificio residenziale nella capitale russa ed è ancora sotto assistenza medica.

L'Ucraina ha respinto le accuse. Il ministro degli Esteri Andrii Sybiha ha dichiarato che Kiev non aveva alcun legame con l'attacco, dopo che il ministero degli esteri russo ha pubblicamente accusato l'Ucraina dell'incidente. La sparatoria si aggiunge alle tensioni già aumentate tra Mosca e Kiev, mentre le autorità russe continuano a inquadrare gli incidenti di sicurezza interna come parte di un conflitto più ampio con l'Ucraina...