La Russia lancia attacchi aerei diffusi sull'Ucraina mentre Putin visita la Cina

Le esplosioni scuotono diverse regioni mentre gli alleati della NATO rimescolano le difese durante la visita di Putin a Pechino.

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina. La Russia ha effettuato attacchi aerei notturni in tutta l'Ucraina, colpendo snodi di trasporto e aree residenziali, lasciando diversi ferrovieri ricoverati in ospedale e case danneggiate, hanno detto mercoledì le autorità ucraine e polacche.

Gli allarmi sono risuonati per ore sia nelle regioni orientali che in quelle occidentali, mentre la Polonia attivava aerei da difesa per proteggere il suo spazio aereo in risposta. I funzionari hanno avvertito di ritardi nei principali servizi di trasporto pubblico, poiché incendi e danni alle infrastrutture hanno aggravato l'interruzione.

Gli attacchi hanno coinciso con la partecipazione del presidente russo Vladimir Putin a una parata militare di alto profilo in Cina, dove i leader hanno sottolineato il fragile equilibrio mondiale tra pace e conflitto. Se volete saperne di più su questa parata in Cina, date un'occhiata qui.

case distrutte e bruciate nella guerra cittadina in Ucraina // Shutterstock

