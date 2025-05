La Russia nega di aver ritardato i colloqui di pace in Ucraina Il Cremlino respinge le accuse di stallo e afferma che non è stata confermata alcuna sede per i prossimi negoziati.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Mercoledì, la Russia ha respinto le accuse di trascinare il processo di pace con l'Ucraina e ha confermato che non c'è alcun accordo su dove si svolgeranno i colloqui, nonostante i suggerimenti sul Vaticano per i prossimi colloqui di pace.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha sottolineato gli sforzi discreti in corso verso un accordo, ma ha osservato che non sono state ricevute proposte ufficiali. I recenti negoziati hanno portato a uno scambio di prigionieri, ma non sono riusciti a raggiungere un cessate il fuoco immediato. Dmitrij Peskov // Shutterstock