HQ

La Russia ha dichiarato lunedì che le sue forze hanno compiuto nuovi progressi a Pokrovsk, un importante snodo logistico e di trasporto nell'Ucraina orientale che è stato al centro di feroci combattimenti per più di un anno. Secondo il Ministero della Difesa russo , le truppe sono entrate nel quartiere Prigorodny della città, hanno trincerato le loro posizioni e stanno prendendo di mira quelle che Mosca ha descritto come "formazioni ucraine circondate" vicino alla stazione ferroviaria e alla zona industriale.

L'Ucraina ha contestato tali afferma zioni, insistendo sul fatto che le sue truppe stanno ancora mantenendo la loro posizione in "condizioni difficili". L'esercito di Kiev ha dichiarato di aver respinto un tentativo da parte delle forze russe di tagliare una via di rifornimento chiave dalla vicina città di Rodynske a nord.

La verifica indipendente rimane impossibile, ma la mappatura open source del progetto ucraino Deep State suggerisce che le truppe russe controllano solo una piccola sezione nel sud di Pokrovsk, con la maggior parte della città ancora contesa.

Un potenziale punto di svolta nella regione di Donetsk

Prima della guerra, Pokrovsk aveva circa 60.000 residenti, la maggior parte dei quali sono fuggiti. La conquista della città darebbe alla Russia una piattaforma cruciale per avanzare verso Kramatorsk e Sloviansk, le due più grandi città ucraine nella regione di Donetsk, un obiettivo centrale della campagna di Mosca.

Se confermata, la caduta di Pokrovsk rap presenterebbe il guadagno più significativo della Russia dai tempi di Avdiivka all'inizio del 2024, a seguito di una delle battaglie più letali della guerra. Da allora, l'avanzata russa è stata graduale ma persistente lungo la linea del fronte di 1.000 chilometri, mentre il conflitto entra nel suo quarto anno senza segni di cedimento.

Altrove, il ministero della Difesa russo ha affermato che le sue forze hanno effettuato pesanti attacchi notturni sulle infrastrutture militari ed energetiche ucraine, colpendo un aeroporto e una base di riparazione e impianti di gas. Mosca ha anche segnalato progressi vicino a Kupiansk, sostenendo di aver spinto le truppe ucraine da diverse posizioni fortificate, anche se Kiev sostiene che le unità russe non hanno ancora raggiunto il centro della città e che i contrattacchi stanno rallentando la loro avanzata.

Nonostante gli sporadici sforzi diplomatici, tra cui i tentativi del presidente Donald Trump di rilanciare i colloqui di pace, i negoziati tra Mosca e Kiev sono in fase di stallo da luglio, con entrambe le parti che si preparano a una fase prolungata e logorante della guerra.