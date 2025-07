La salita a Montmartre potrebbe tornare nelle prossime edizioni del Tour de France, "è piaciuta a tutti"

HQ

La tappa finale del Tour de France 2025 ha mescolato le cose cambiando il circuito e invece del tradizionale sprint grasso attraverso Parigi, ha incluso una salita a Montmartre. Questo cambiamento è stato accolto con reazioni contrastanti da parte dei ciclisti, ma il Tour de France ha considerato un grande successo e potrebbe ripeterlo in futuro.

Pierre-Yves Thouault, vicedirettore del Tour de France, ha dichiarato a Le Parisien che "Ovviamente, vogliamo continuare a passare per Montmartre. Il successo ha superato le nostre aspettative e, naturalmente, il desiderio di rendere questo nuovo percorso un successo a lungo termine c'è" (via Cycling Weekly).

Trasformare l'ultima tappa in una tappa in salita è stata una brutta notizia per i velocisti, quindi non è piaciuta a tutti, incluso Jonas Vingegaard. Tuttavia, il Tour de France decise che le salite di Montmartre non avrebbero contato per la classifica generale e i tempi furono neutralizzati prima della salita. Wout van Aert, che ha vinto la tappa finale, ha detto che "i ragazzi che volevano farlo, possono correre i rischi e provarci, e quelli che non l'hanno fatto, non hanno dovuto lottare per questo".

In origine, l'idea di passare per Montmartre era stata pensata come un'occasione speciale per celebrare i 50 anni del Tour che si concludeva agli Champs-Élysées, ma potrebbe succedere di nuovo. "Faremo un debriefing molto veloce, intorno a un tavolo, con i rappresentanti della città e della prefettura. Esamineremo le possibili aree di miglioramento. Penso in particolare all'accessibilità pubblica in alcune aree. Ma nel complesso, tutto è andato molto bene. Tutti lo adoravano. Il pubblico e i corridori", ha aggiunto Thouault.

Anche se, come riportato anche da Cycling Weekly, sono aperti all'idea di concludere il Tour altrove, come è successo nel 2024 con Nizza (a causa della celebrazione in corso dei Giochi Olimpici di Parigi). Hanno lasciato intendere che la fase finale si sposterà anche in altre città in futuro, ma vogliono anche mantenere un forte rapporto con la città di Parigi.