La situazione Konaté: quanto lo apprezza il Liverpool e quanto il Real Madrid è disposto a pagare

Quest'estate vedrà un profondo cambiamento nella rosa del Real Madrid, con l'arrivo di quattro nuovi giocatori, o già in squadra dal mese scorso per la Coppa del Mondo per Club. E le spese folli non potevano fermarsi qui: l'eliminazione del Madrid dalla Coppa del Mondo per Club in semifinale dimostra che servono più giocatori in difesa, ed è qui che potrebbe giocare il prossimo acquisto.

Il nuovo nome sul tavolo è Ibrahima Konaté, il nazionale francese attualmente al Liverpool, che gioca come difensore centrale. Secondo l'outlet spagnolo As, il giocatore non è interessato a rinnovare il suo contratto con il Liverpool, che scade nel 2026, e ha già rifiutato due offerte, secondo Bein Sports. La sua unica squadra desiderata è il Real Madrid, e il club aveva pianificato una situazione simile a quella di Trent Alexander-Arnold: aspettare la scadenza del suo contratto e poi ingaggiarlo gratuitamente.

Il Liverpool potrebbe evitare di vendere il giocatore, e il prezzo chiesto per lui è, secondo As, di 50 milioni di euro, 43,4 milioni di sterline. Tuttavia, il giocatore non prenderebbe una destinazione diversa dal Real Madrid. E il club spagnolo, sapendo di avere il sopravvento, è disposto a pagare solo 20-25 milioni di euro, la metà o meno della metà di quanto desidera il Liverpool.

Ora tocca al Liverpool: se accetta l'offerta del Madrid ora, potrebbe guadagnare un po' di soldi sul giocatore, ma molto meno di quanto desiderato, e perderebbe un giocatore chiave in difesa senza una chiara alternativa. Se lo rifiutano, terranno Konaté per un anno, ma l'anno prossimo se ne andrà gratis... a meno che il club non riesca a convincerlo a restare. Non sono riusciti a fermare Alexander-Arnold, ma hanno convinto Mohamed Salah e Virgil van Dijk.