La società dietro la "resurrezione" del lupo garone svela un biovault congelato per specie in via di estinzione

Colossal Biosciences, l'azienda biotecnologica nota per i suoi sforzi nel ricreare animali estinti come il lupo metanico, il dodo e il mammut lanoso, ha annunciato piani per costruire un biovault su larga scala per specie in pericolo negli Emirati Arabi Uniti. La struttura, che sarà ospitata all'interno del Museo del Futuro di Dubai, conserverà milioni di tessuti congelati e campioni biologici provenienti da circa 10.000 specie, incluse le 100 più minacciate a livello globale e negli Emirati Arabi Uniti.

L'azienda con sede a Dallas afferma che il vault avrà un duplice scopo: supportare la ricerca sulla conservazione e la biodiversità, preservando al contempo materiale genetico che un giorno potrebbe essere utilizzato per ripristinare specie se dovessero estinchere. Il co-fondatore e CEO di Colossal Ben Lamm ha paragonato il progetto al Svalbard Global Seed Vault, sostenendo che gli animali necessitano di un backup globale simile poiché i tassi di estinzione continuano a salire più rapidamente di quanto gli sforzi tradizionali di conservazione possano tenere il passo.

Scienziati e gruppi di conservazione hanno accolto con favore l'ambizione ma hanno avvertito che la criobanca da sola non sostituisce la protezione delle specie in natura. Gli esperti hanno sottolineato l'importanza della governance, della cooperazione internazionale e dei finanziamenti a lungo termine, sottolineando che le banche biobanche congelate sono più efficaci se utilizzate insieme a strategie di protezione degli habitat e di conservazione attiva. Colossal afferma che il sito di Dubai è il primo di una rete globale pianificata di biovault volti a preservare la diversità biologica terrestre...